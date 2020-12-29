Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek
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Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek

29.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:03

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Böylece banka şubelerinde, kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız." dedi.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Bu kapsamda aylıklarını her ayın 1'inci günü almakta olanlara bugün, 2'nci ve 3'üncü günü almakta olanlara 30 Aralık 2020 Çarşamba günü, 4'üncü ve 5'inci günde ödenmekte olanlara ise kendi ödeme günlerinde, yani 4 ve 5 Ocak 2021'de ödeme yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI NEDİR?

Emekli Sandığı Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak, Türkiye'de emekli olan memurların sosyal güvencesini sağlamakla yükümlü kurum iken, 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna devir olmuştur. Bu tarihten itibaren Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı tek çatı altında toplanmıştır.

Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek
Haber Yorumları (8)
BJK: ERKEN YATIRMADA MAAŞI ARTIRIN
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PARA: erkekn yatsa kötü
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SONAKIL: Gene buğdayı yeşilken yiyecekler.
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