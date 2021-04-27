Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı
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Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı. Emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinin 1100 TL'ye çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, kararname ile uygulamanın bayrama yetişeceğini kaydetti. Buna göre 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor.

Milyonlarca emeklinin gözünü kulağını çevirdiği Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

İKRAMİYELERE 100 TL'LİK ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nda bin TL ve Kurban Bayramı'nda bin TL olmak üzere toplamda 2 bin TL ödeme yapılan ikramiyelere bu yıl 100 TL'lik bir zam geldi.

AK Parti MKYK toplantısı sonrası gazetecilerden gelen, ''Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor" soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin + enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100'e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis'e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz' dedi.

Emekliler böylece Ramazan ve Kurban bayramında olmak üzere toplamda 2200 TL ikramiye alacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftası yani 3-7 Mayıs tarihleri arasında yatması planlanıyor. Ayrıca Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili de müjdeyi veren Erdoğan, Temmuz ayının ortasında da Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağını kaydetti.

Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı
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