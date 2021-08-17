Elektrik üretiminde Güneş'in payı yüzde 7,5'e yükseldi
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Elektrik üretiminde Güneş'in payı yüzde 7,5'e yükseldi

Elektrik üretiminde Güneş'in payı yüzde 7,5'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin elektrik üretimi, Ocak-Temmuz döneminde 188,8 milyar kilovatsaate ulaştı.

Türkiye'nin elektrik üretimi, Ocak-Temmuz döneminde 188,8 milyar kilovatsaate ulaştı. Bu dönemde güneş enerjisinden 8 milyar kilovatsaat elektrik elde edildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin ocak-temmuz dönemindeki toplam elektrik üretiminin yüzde 4,2'sinin sağlandığı güneş enerjisinde kurulu güç 7 bin 325 megavata ulaştı. Güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 7,5'e, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki payı ise yüzde 14'e yükseldi. Böylelikle Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü temmuz sonu itibarıyla 98 bin 263 megavata yükseldi. Güneş enerjisinde il bazında en yüksek kapasite 914,9 megavatla Konya'da oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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