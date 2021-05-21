Son Dakika: Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te! Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor

Son dakika: AK Parti, ekonomi alanında bir süreden bu yana üzerinde çalışılan 15 maddelik yeni torba teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırması hedefleniyor. Düzenleme ile esnafa sicil affı gelirken, kredi borçlarını zamanında ödemeyen olumsuz kayıtların da dikkate alınmayacağı belirtildi.

AK Parti bir süreden bu yana üzerinde çalışılan 15 maddelik yeni torba teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif, Covit-19 salgınının ülke ekonomisine etkisini azalmak amacıyla; istihdam ve üretimi korumayı hedefliyor. Teklif sayesinde ortaya çıkacak yeni imkanlarla, çeşitli sektörlerin ve vatandaşların rahatlatılması amaçlanıyor.

OLUMSUZ KAYITLAR DİKKATE ALINMAYACAK

Teklife göre vergi borçlarının yeniden yapılandırılması planlanıyor. Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçlar yeniden düzenlenecek. Düzenleme ile esnafa sicil affı gelirken, kredi borçlarını zamanında ödemeyen olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

30 NİSAN TARİHİNDEN ÖNCESİ

Kanun kapsamında 30 Nisan tarihinden öncesi vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, Covid kapsamında idari para cezaları SGK borçları gibi gerçekleştirilmemiş ödemeler yapılandırılabilecek.

Sunulan teklifle işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanacak.

YENİ İMKAN TALEBİNİN YOĞUNLAŞMASI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kanun teklifinin getirilmesinin genel gerekçesinde ise, bir önceki yapılandırma sonrası Covid-19 salgını nedeniyle yeni imkan talebinin yoğunlaşması gösterildi.