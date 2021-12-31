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Son dakika ekonomi: Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi: Yatırım fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,97 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 5,71 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,97 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 5,71 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları1,97376270106
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları2,6015411
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon2,49897316
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,7271638
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları3,2237370
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,94711457
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,8042348
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları5,7112120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0139336
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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