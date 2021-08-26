Son dakika ekonomi: Mersin Metro ihalesini 3,3 milyarlık teklifi veren firma kazandı
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Son dakika ekonomi: Mersin Metro ihalesini 3,3 milyarlık teklifi veren firma kazandı

Son dakika ekonomi: Mersin Metro ihalesini 3,3 milyarlık teklifi veren firma kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin ulaşım alanında vizyon projelerinden biri olan 'metro' ihalesini, en avantajlı teklif olan 3 milyar 379 milyon 404 bin 875 lira ile Dillingham Cont. Int. Inc + Kiska-Kom İnş. A.Ş. ortak girişiminin kazandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ulaşım alanında vizyon projelerinden biri olan 'metro' ihalesini, en avantajlı teklif olan 3 milyar 379 milyon 404 bin 875 lira ile Dillingham Cont. Int. Inc + Kiska-Kom İnş. A.Ş. ortak girişiminin kazandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi İhale Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda ihaleyi en avantajlı teklif olan 3 milyar 379 milyon 404 bin 875 lira ile Dillingham Cont. Int. Inc + Kiska- Kom İnş. A.Ş. ortak girişimi kazandı. İhaledeki ikinci en avantajlı teklif ise 3 milyar 810 milyon lirayla Doğuş İnş. ve Tic. A.Ş. ile Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. ortak girişiminin oldu.

En kısa sürede temel atılacak

Tamamlanan bu önemli aşamanın ardından mevzuat gereği kararların açıklanmasından sonra gereken süreler neticesinde, 'Mezitli Eski Belediye Binası-Tren Garı' hattının sözleşmesi imzalanacak ve en kısa sürede yer teslimi yapılarak temel atılacak. Bununla birlikte 'Mezitli Eski Belediye Binası-Tren Garı' hattına entegre olacak olan 'Mersin Üniversitesi ve Üniversite Hastanesi Tramvay Hattı' ile 'Mersin Şehir Hastanesi Hemzemin Raylı Sistem Hattı' projelerinin de en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Her geçen gün adımları hızlanan 'Mersin Metrosu'nun finansmanı için de 16 Ağustos 2021'de gerçekleşen Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı İkinci Birleşiminde önemli bir karar alınmıştı. 'Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromanyetik Sistemlerinin Temini, Montajı veya Tahvil İhracı Projesi' ile ilgili meclisten 900 milyon liralık finansman yetkisi alan Başkan Vahap Seçer, "Mersinimize Hafif Raylı Sistem Projesinde önemli bir adım daha atılmıştır. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Tamamlanan bu önemli aşamanın ardından 13.4 kilometre ve 11 istasyondan oluşan 'Mezitli Eski Belediye Binası-Tren Garı' hattının sözleşmesi imzalanacak ve en kısa sürede yer teslimi yapılarak temel atılacak. - MERSİN

Son dakika ekonomi: Mersin Metro ihalesini 3,3 milyarlık teklifi veren firma kazandı
Son dakika ekonomi: Mersin Metro ihalesini 3,3 milyarlık teklifi veren firma kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika ekonomi: Mersin Metro ihalesini 3,3 milyarlık teklifi veren firma kazandı - Haberler Ekonomi
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