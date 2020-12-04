Son dakika ekonomi: Eskişehir'de kısıtlama öncesi 'alışveriş' yoğunluğu
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56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Son dakika ekonomi: Eskişehir'de kısıtlama öncesi 'alışveriş' yoğunluğu

04.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:34
Son dakika ekonomi: Eskişehir'de kısıtlama öncesi 'alışveriş' yoğunluğu

Son dakika haber: İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulayacağı 56 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesinde Eskişehir'de alışveriş telaşı yaşandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulayacağı 56 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesinde Eskişehir'de alışveriş telaşı yaşandı. Özellikle gıda ürünleri satan iş yerleri önünde kuyruklar oluşurken, maske takma zorunluluğuna uyulduğu, sosyal mesafe kuralının ise unutulduğu gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam 21.00 ile pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacak. Sokak kısıtlaması öncesinde Eskişehir'de alışveriş telaşı yaşandı. İkieylül ve Hamamyolu caddelerinde insan kalabalığı gözlenirken, özellikle gıda ürünleri satan iş yerleri önünde kuyruklar oluştu. En çok yoğunluk ise kuruyemişçi ve balıkçıların önünde yaşandı. Kentte maske zorunluluğuna uyulduğu ancak alışveriş telaşından sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi.

GÜNLÜK 800 POZİTİF VAKA

Yaklaşık 875 bin nüfusu olan kentte günlük ortalama 800 kadar kişinin Covid-19 testi pozitif çıkıyor. Pandemi servisi bulunan 3 hastanede 800 kişi tedavi görürken, testi pozitif olup belirti göstermeyen 5 bin 800 kadar kişi de evlerinde tedavi görüyor. Mart ayından bu yana ise 427 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Günlük vaka artışı Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil programına da yansıyor. Risk haritasında Eskişehir'in neredeyse tamamı 'çok riskli bölge' anlamını taşıyan kırmızıya bürünmüş durumda.


Son dakika ekonomi: Eskişehir'de kısıtlama öncesi 'alışveriş' yoğunluğu
Son dakika ekonomi: Eskişehir'de kısıtlama öncesi 'alışveriş' yoğunluğu
Son dakika ekonomi: Eskişehir'de kısıtlama öncesi 'alışveriş' yoğunluğu
Son dakika ekonomi: Eskişehir'de kısıtlama öncesi 'alışveriş' yoğunluğu
Son dakika ekonomi: Eskişehir'de kısıtlama öncesi 'alışveriş' yoğunluğu
Son dakika ekonomi: Eskişehir'de kısıtlama öncesi 'alışveriş' yoğunluğu
Son dakika ekonomi: Eskişehir'de kısıtlama öncesi 'alışveriş' yoğunluğu
Son dakika ekonomi: Eskişehir'de kısıtlama öncesi 'alışveriş' yoğunluğu
Son dakika ekonomi: Eskişehir'de kısıtlama öncesi 'alışveriş' yoğunluğu
Son dakika ekonomi: Eskişehir'de kısıtlama öncesi 'alışveriş' yoğunluğu
Son dakika ekonomi: Eskişehir'de kısıtlama öncesi 'alışveriş' yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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