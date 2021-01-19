Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi

19.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:01

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 440 bin 400 lirayı, en yüksek ise 443 bin 20 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 442 bin 230 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.016 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 450 milyon 529 bin 251,89 lira, işlem miktarı ise 1.016,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 458 milyon 507 bin 419,41 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi
Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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