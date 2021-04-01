Son dakika: AK Parti, muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifini tekrar Meclis'e getiriyor
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Son dakika: AK Parti, muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifini tekrar Meclis'e getiriyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Son dakika: AK Parti, muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifini tekrar Meclis'e getiriyor

Son dakika: AK Parti, kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifini tekrar Meclis'e getiriyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, muhalefetin oylarıyla reddedilen yasa teklifinin yeniden oylanacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda, dün muhalefet milletvekillerinin çoğunluk oyuyla Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesi kabul edilmedi. Konu AK Parti'nin itirazı üzerine Başkanlık Divanı'na taşındı. TBMM Başkanlık Divanı'nın bugünkü toplantısında itirazlar değerlendirildi. Divanda alınan kararı Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıkladı. Şentop, "Güvenlik Soruşturması oylaması Genel Kurul'da karar çıkarsa tekrar oylanır. Başkanlık Divanı İtiraz üzerine toplandı. İddialar manipülatif" ifadelerini kullandı.

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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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