MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI | 2 Mayıs 2025 bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? CANLI DÖVİZ KURLARI!
Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 2 Mayıs 2025 Cuma canlı döviz fiyatları ve detaylar…
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 2 Mayıs 2025 Cuma itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...
DOLAR KAÇ TL?
Dolar/TL, saat 10:17 itibariyla yüzde 0,20 artışla 38,5245'ten işlem görüyor.
EURO KAÇ TL OLDU?
Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,60 artışla 43,6765'ten işlem görüyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL ise yüzde 0,65 artarak 51,4017'den satılıyor.