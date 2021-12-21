Son Dakika! Dolardaki tarihi çakılma sonrasında EPGİS'ten açıklama: Akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında açıkladığı yeni ekonomi modeli ile düşüş yaşadı. Dövize endeksli TL mevduat sistemi açıklaması sonrasında dolar, 18,34 lira seviyelerinden 12'nin altına geriledi.

"CİDDİ BİR DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TAMAMINA YANSIYACAK

Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi.

ZAM, DÖVİZ KURUNUN DÜŞMESİ SONRASI DURDURULMUŞTU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

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