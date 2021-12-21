Son Dakika! Dolardaki tarihi çakılma sonrasında EPGİS'ten açıklama: Akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz - Haberler Ekonomi
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Son Dakika! Dolardaki tarihi çakılma sonrasında EPGİS'ten açıklama: Akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." dedi

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında açıkladığı yeni ekonomi modeli ile düşüş yaşadı. Dövize endeksli TL mevduat sistemi açıklaması sonrasında dolar, 18,34 lira seviyelerinden 12'nin altına geriledi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
EPDK: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak...

EPDK: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak...

 Son Dakika: Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu

Son Dakika: Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (3)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ :Evet 65 kuruş Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
kıvanç tatsıztuğ:içimizdeki hain teröristleride bi çözersek tamamdır bu iş Cevap Yaz 51 169 Yayından Kaldır
sivri :güldürmeyin 1ya da 2 tl lik maksimum düşüş olsa ne olmasa ne yeni yılda görürsünüz siz zamları şimdeden söylendi bile zamlar Cevap Yaz 163 118 Yayından Kaldır
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