Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü
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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü

07.10.2020 15:56 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:01
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kureyşi, Pakistan'ın bölgenin güvenliğinde pozitif bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi. Kureyşi, Keşmir meselesinde Türkiye'nin verdiği destek için teşekkürlerini dile getirdi. Kureyşi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında ezilen Keşmir halkının sesini dünyaya iletti. Bu Keşmir halkına büyük bir destek ve güven verdi" ifadelerini kullandı.

Kureyşi, Türkiye ve Pakistan bölgenin güvenliğini konusunda ve uluslararası meselelerde aynı fikirde olduklarını vurguladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Pakistan'ın Afganistan'da güven sağlamaya çalışmasını iyi bir adım olarak değerlendirdi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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