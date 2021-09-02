Son dakika! Taliban'ın Kabil Havalimanı teklifine Türkiye'den net yanıt: Tek başımıza üstleneceğimiz iş değil

Son dakika! Hollandalı mevkidaşı Sigrid Kaag ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Taliban'ın "Gelin siz işletin" talebine de yanıt veren Çavuşoğlu, "Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil. İş birliği gerekiyor. Burada en önemli konu havaalanının güvenliği." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Sigrid Kaag ile düzenlenen ortak basın toplantısında Afganistan krizine ilişkin konuştu.

Kabil Havalimanı ile işletmesiyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu Taliban'ın "Gelin siz işletin" teklifine yanıt vererek, "Hükümetle ilgili tutumun belirlenmesi için, göç ve diğer gelişmelerin değerlendirmesi için adımların hep beraber koordine edilmesi gerekiyor. Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil" dedi.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Afganistan konusunda diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. Mevkidaşlarımızla gerek telefonla gerek yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Kolay bir sorun değil. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için iş birliği şart.'

"DİĞER TAHLİYELER İÇİN KULLANIMA AÇILABİLİR"

İki aşamada olabilir. Birisi askeri uçuşlar için, şu anki şartlarla pist sorunlarının giderilmesiyle askeri uçakların, farklı ülke vatandaşları ve diğer tahliyeler için kullanıma açılması olabilir. Daha sonra ticari uçuşların başlayabilmesi için şartların tamamen oluşması gerekiyor. Bu konuda sorumluluğu kimler üstlenecek? İrade ortaya koymuştuk, şimdi şartlar değişti. Talepler var, hepsini değerlendiriyoruz. Burada en önemli şey havaalanının güvenliği. Bu konuda profesyonel şirketler de var. Güvenlik tedbirlerinin burada alınabilmesi gerekir.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ GEREKİYOR"

Krizin derinleşmesini temenni etmeyiz. Böyle bir risk karşısında neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Özellikle muhtemel bir göç dalgasına vurgu yapmıştık. Bu konuda uluslararası toplumun beraber hareket etmesi gerekiyor. Transit ülkelerde, özellikle Afganistan'ın komşu ülkelerinde neler yapılmalı bunları değerlendiriyoruz.

"MUTABAKATIN GÜNCELLENMESİ GEREKLİ"

Avrupa Birliği kendi yükümlülüklerini yerine getirmedi. Bu mutabakatı güncellememiz lazım. Göç mutabakatının güncellenmesi konusunda düşüncelerimizi ve önerilerimizi Avrupa Birliği'ne ilettik. Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bize dönüş yapılmadı. Israrla güncellememiz gerektiğini söyleyince Avrupa Birliği tek taraflı bir karar aldı. Öyle ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun anlayışı şu an işlemez. 'Biz para veriyoruz Afganları tutun' anlayışı olursa böyle bir iş birliği olmaz. Mutabakatın güncellenmesi lazım."