Son dakika... Dilovası'na 16.5 milyonluk yatırım
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Son dakika... Dilovası'na 16.5 milyonluk yatırım

Son dakika... Dilovası'na 16.5 milyonluk yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçeye toplamda 16.5 milyonluk yatırım yapılacak İSU çalışmalarını yerinde inceledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçeye toplamda 16.5 milyonluk yatırım yapılacak İSU çalışmalarını yerinde inceledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz ay ihalesi gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi. Şayir, İSU yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necati Çalık, Yatırımlar Şube Müdürü Adem Altay ve İSU Dilovası Şube Müdürü Özay Numan Yandık ile birlikte yaptığı incelemelerde çalışmalar hakkın bilgi aldı.

Dilovası'nın Tavşancıl, Demirciler, Mimar Sinan, Orhangazi, Kayapınar, Turgut Özal Mahallelerinde başlanan İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı çalışmalarının toplam maliyeti 16,5 milyon olurken işin bitiş süresi 400 gün olarak belirlendi. Dilovası'nın yedi mahallesinde yapılacak alt yapı çalışmalarında 2 bin 300 m içme suyu hattı, 4 bin m atıksu hattı ve 6 bin m yağmursuyu hattı yapımı planlanıyor.

Dilovası'nın önemli ölçüde alt yapı sorununu çözmesi beklenen alt yapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatları doğrultusunda ilçemizde başlatılan alt yapı çalışmaları geçtiğimiz ay başlayarak tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Dilovası'na verdiği değerin bir göstergesi olan 16,5 milyonluk alt yapı yatırımı sonrası içme suyu, atık su ve yağmur suyu sorunlarımız büyük ölçüde bitmiş olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükakın ve ekibine ilçemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Son dakika... Dilovası'na 16.5 milyonluk yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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