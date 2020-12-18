Son Dakika! Digitürk'ten Kulüpler Birliği'ne cevap: Yayın lisans bedeli tam olarak ödenmiştir

Son Dakika! Süper Lig ve TFF 1. Lig yayıncısı Digiturk, Kulüpler Birliği tarafından yapılan açıklamaya yanıt verdi. Digitürk, "2020–2021 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği gün içerisinde yaptığı açıklamada, ligin yayıncısı olan Digitürk'ün kendilerine ödeme yapmadığını ve bu nedenle maçlarda ilk 60 saniye protestoya gideceklerini duyurdu. Bu gelişme üzerine Digitürk, oynanan maçlar için tüm bedelin TFF'ye ödendiğini açıkladı.

Digitürk'ün yaptığı açıklama şöyle;

"Digiturk olarak, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği tarafından yapılan açıklamayı büyük şaşkınlıkla karşıladık.

Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isteriz ki naklen yayın lisans haklarının tarafı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'dur. TFF, Digiturk tarafından yapılan ödemeleri alır ve kulüplere dağıtır. Buna göre Digiturk, 2020 – 2021 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir. Öte yandan Digiturk, dünya çapında birçok yayıncının KOVID-19 salgını nedeniyle yapmayı reddettiği 2019 – 2020 sezonu naklen yayın lisans ödemesini, herhangi bir kesinti uygulamadan tam olarak yapmıştır. Ayrıca Digiturk ve TFF, karşılıklı mutabakat çerçevesinde, pandeminin yarattığı zorlukların üstesinden birlikte gelebilmek için, mevcut sezonun geri kalanına yönelik bir ödeme planı üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yatırımcısı olan Digiturk'e karşı Süper Lig ve 1'inci Lig kulüplerinin bu davranışını dayanaksız ve haksız buluyoruz. Türk futbolunun değerini ve markasını olumsuz etkileyeceği belli olan bu tür eylemler en başta kulüplere zarar verecektir. Buna rağmen, Türk futbol endüstrisinin paydaşlarıyla birlikte, ülke futbolunu yurt içi ve yurt dışında geliştirmek ve tanıtmak için tüm iyi niyetimizle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

KULÜPLER BİRLİĞİ PROTESTO KARARI ALMIŞTI

Kulüpler Birliği, yazılı olarak yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin bu durumu protesto edeceğini açıklamıştı.

Kulüpler, maçların başlangıcında 60 saniye boyunca mücadele etmeyeceklerini ve tepkilerini bu şekilde yansıtacaklarını belirtmişlerdi.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Ortak Açıklaması

Türk futbolunun en temel paydaşı konumundaki Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, yayıncı kuruluşun yapması gereken ödemelerde uzun zamandır aksaklıklarla ve ciddi sorunlarla karşılaşmaktayız.

Yaşanan sıkıntılı süreçte gelirlerimizden önemli derecede indirim yapmamıza, bütün gayretlerimize ve anlayışımıza, TFF'nin yayıncı kuruluşla yaptığı tüm görüşmelere, temaslara, istişarelere ve üstelik de taraflar arasında uzlaşı sağlanmasına rağmen yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi her geçen gün biz kulüpleri endişeye ve batağa sürüklemektedir.

Bu kapsamda Süper Lig Kulüpleri ve TFF 1. Lig Kulüpleri olarak Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır.

Uzun yıllardır iş ortağımız olan Digiturk beIN Media Group'un yukarıda belirtiğimiz maddi sorunlarımızı ivedilikle çözmesini bekliyoruz.

Mevcut belirsiz durumun sona ermesi ve kulüplerimizin sözleşme koşulları gereği hak ettikleri şartların yerine getirilmesi için gerekirse hukuk çerçevesinde ve benzeri bu tarzda aksiyonların alınacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."