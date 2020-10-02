Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Ülkemizi grup aşamasından itibaren temsil edecek olan Demir Grup Sivasspor'un rakipleri de belli oldu. Sivasspor I grubunda; Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv takımları ile mücadele edecek.