Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
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Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu

02.10.2020 14:38 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:07

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Ülkemizi grup aşamasından itibaren temsil edecek olan Demir Grup Sivasspor'un rakipleri de belli oldu. Sivasspor I grubunda; Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv takımları ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Kuralarda 48 takım 4'erli 12 gruba ayrıldı. Grup müsabakaları 22 Ekim'de başlayacak, 10 Aralık'ta sona erecek. Final ise 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

Bu sene Avrupa Ligi'nde Türkiye'den sadece Sivasspor mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, Azerbaycan'dan Karabağ ve İsrail'den Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer aldı.

İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm gruplar;

A GRUBU: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofya

B GRUBU: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk

C GRUBU: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, Nice

D GRUBU: Benfica, Standart Liege, Rangers, Lech Poznan

E GRUBU: PSV, PAOK, Granada, Omonoia

F GRUBU: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

G GRUBU: Braga, Leicester City, AEK, Zorya Luhansk

H GRUBU: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille

I GRUBU: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor

J GRUBU: Tottenham, Ludogorets, LASK Linz, Wolfsberger

K GRUBU: CSKA Moskova, Dinamo, Feyenoord, Royal Antwerp

L: GRUBU: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Slovan Liberec

Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
Haber Yorumları (4)
SOL AYAK: gruba bak 2 türk bir israil bir ispanyol türkler el ele bir üst tura
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TÜM AVRUPAYA SESLENİYORUM: biz geliyoruz biz sivasız yakında bizi tanıyacaksınız .
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SİVAS: sıkıntı yok hallederiz biz medya takımı değiliz biz sivas sporuz
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