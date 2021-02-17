Son dakika... Davutoğlu, Gara operasyonunun başarısız olduğunu savundu
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Son dakika... Davutoğlu, Gara operasyonunun başarısız olduğunu savundu

17.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:40
Son dakika... Davutoğlu, Gara operasyonunun başarısız olduğunu savundu

Son dakika politika haberine göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Türk vatandaşlarının kurtarılması amacıyla yapılan harekatın başarısız olduğunu öne sürdü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Türk vatandaşlarının kurtarılması amacıyla yapılan harekatın başarısız olduğunu öne sürdü.

Davutoğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Davutoğlu, şehit ailelerine saygılarından dolayı olayın duyulmasının ardından parti olarak kamuya açık her türlü siyasi faaliyeti durdurduklarını bildirdi.

Planlama, uygulama ve kamu iletişimi açısından harekata ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Davutoğlu, "Milli Savunma Bakanı, Meclis'te yaptığı açıklamayla operasyonun başarısızlığını itiraf etmiştir. Bu, başarısız bir operasyondur. Bu, sorumsuz bir operasyondur." değerlendirmesini yaptı.

İktidarın ekonomi politikaları ve S-400 konusuna da değinen Davutoğlu, "Topluma vadedeceği bir siyaseti, başarısı kalmamış olan iktidar, daha önce defalarca denenen ve hiçbir olumlu sonuç üretmediği görülen bir yola yönelmiş görünüyor." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Türkiye'nin sorunlarını çözmek adına iktidara gelmek için hazırlıklarını adım adım sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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