Son dakika: Damdan düşen kadın hayatını kaybetti

Siirt'te damdan düşen 25 yaşındaki bir kadın, kaldırıldığı Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz hafta Siirt'te meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Hülya T., akşam saatlerinde çıktığı damdan dengesini kaybederek sert zemine çakıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Siirt Devlet Hastanesine, oradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Hülya T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

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