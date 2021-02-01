Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz

01.02.2021 20:20 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:39

Son dakika: Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak takvimi başlatmayı planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında esnaflara yönelik getirilen kısıtlamalara ilişkin çok önemli açıklamada bulundu.

"TAKVİMİ BAŞLATMAYI PLANLIYORUZ"

Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak esnaflarla ilgili adım atılacağını söyleyen Erdoğan, "Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak takvimi başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz

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