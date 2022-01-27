Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçe'mizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka...
AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçe'mizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçe'mizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir."
AA / Kemal Karadağ - Güncel