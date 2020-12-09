Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'e destek: Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyorum

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris Saint Germain- Medipol Başakşehir maçında 4'üncü hakemin ırkçı sözlerine maruz kalan Pierre Webo'ya destek verdi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA'nın gerekli adımları atacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalının ardından bir açıklama yaptı.

Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi karışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.

Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.