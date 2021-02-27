Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı

Son dakika: 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projede iki eksik bulup Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu uyardı. Erdoğan, tünel girişindeki asfaltın iyi gözükmediğini ve çevre düzenlenmesinin bir an önce bitirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden yaptığı canlı bağlantıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşası gerçekleştirilen Kızılcahamam Tüneli'nin açılışını gerçekleştirildi. Kızılcahamam'ı Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik tünelde iki eksik bulan Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu uyardı. Erdoğan, "Tünel girişinde asfalt iyi gözükmüyor, bunu yüklenici firmayla görüşmenizde fayda var. Çevre düzenlenmesinin de bir an önce bitirilmesi gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılıştaki konuşmasından satır başları:

Özellikle ulaşım sektörü açısından büyük önem taşıyan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje mevcut güzergahı 2.4 kilometre kısaltıp yılda 7.5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. İnsan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırsak, kalkınma hedeflerimize de o kadar çabuk ulaşırız. Ülkemizin tüm ulaşım hatlarında seferberlik başlattık. Bölünmüş yolları 28 bin kilometreye çıkararak rahatlıkla ulaşımı sağladık. Geçmişte her biri eziyete dönüşen mecburen çıkılan yolculuklar keyifle yapılan seyahatler haline geldi.

"GELECEĞİMİZE ÇOK DAHA GÜVENLE BAKABİLİYORUZ"

Havalimanlarımızdan hızlı tren hatlarımıza kadar diğer ulaşım araçlarının da bu derece etkin kullanılması kara yolu ağımızın yaygınlaşmasının bir sonucudur. Hepsi de birbirini tamamlayan bu ulaşım ağlarımız sayesinde hem insani gelişmişlik hem ekonomik altyapı bakımından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Eskiden sanayi ve ticaret ülkemizin belirli şehirlerinde yoğunlaşmıştı. Bugün 81 vilayetimizin tamamı bu potansiyelden yararlanabilir duruma geldi.

"BİR ZAMANLAR İNŞA ETTİĞİMİZ YOLLARLA ALAY EDİYORLARDI"

Anadolu bu büyük potansiyelden yararlanacak noktalardadır. Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip buraya uçak mı indireceksiniz diyorlardı, alay ediyorlardı. Köprüleri gösterip koyun sürüleri mi geçireceksiniz diye dalga geçiyorlardı. Rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi bizi de yolumuzdan çevireceklerini sandılar. Biz yatırımlarımızı yaparken sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna ne istediğine bakarak eserleri ülkemize kazandırdık.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Sağlık krizini ve tetiklediği ekonomik, sosyal sorunlarla tüm dünya uğraşırken biz kararlılıkla hedeflerimize ilerliyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerinin tamamına ulaştırarak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz.