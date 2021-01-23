Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kara ve deniz araçlarında kendisiyle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik."

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kara ve deniz araçlarında kendisiyle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik.