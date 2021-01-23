Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kara ve deniz araçlarında kendisiyle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik."
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kara ve deniz araçlarında kendisiyle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik."

23.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:54
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kara ve deniz araçlarında kendisiyle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kara ve deniz araçlarında kendisiyle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

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