Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken faiz mesajı: Biz bu çarkı bozup, milleti hedefine ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AK Parti Gaziantep İl Danışma Kurulu toplantısının ardından bugün de AK Parti İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısına katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı'nın konu başlıkları arasında yeni uygulanmaya başlanan ekonomi modeli de vardı. Yüksek faize dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Yeni ekonomi programımızı bu hedefte inşa ettik, Ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokmak için mücadele ediyoruz. Kurdaki spekülatif hareketler, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmak gayesi taşıyor. Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Faiz zengini zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'Yİ İKTİDARDA TUTACAK MİLLETTİR"

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazen öfkeli gözüküyorsak, tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır. Rabb'im her birimizi bu sevda yolundan ayırmasın diyorum. Kardeşlerim her dönemde bu kutlu davanın cefakar erleri olmuştur. İlk günden beri ne diyoruz? 'AK Parti'yi kuran millettir' diyoruz. 'AK Parti'yi iktidarda tutacak olan da millettir' diyoruz" dedi.

"İSTANBUL'U BÜYÜK BİR AŞKLA SEVİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Değerli dava arkadaşlarım, başımızın tacı sevgili hanım kardeşlerim, gözümüzün nuru kıymetli gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti saflarında mücadele eden emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul bizim medeniyetimizde de, davamızda da ayrı bir yere sahiptir. Her fırsatta tekrar tekrar hatırlattığım gibi İstanbul bir ömre değer bir şehirdir. İstanbul adını göklere yazarsanız, düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korktuğu bir şehirdir. İstanbul vatanımız olan bir şehir. İstanbul insana seversen olayım yârin diyen bir şehirdir. Biz İstanbul'u böyle bir aşkla seviyoruz.

"BU KADAR SEVİLEN BİR ŞEHRE HİZMET ETMEK ŞEREFTİR, BU ŞEREF BİZE NASİP OLDU"

İstanbul bizim medeniyetimizde de tarihimizde de, kendi davamızda da ayrı bir öneme sahiptir. İstanbul'u sevmek demek 81 vilayetinin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir.

Bu kadar sevilen bir şehre hizmet etmekte o derece şereflidir. Bu şehre hizmet etmek demek aynı zamanda Eyüp Sultan Hz., Yuşa Hz. hizmet etmek demektir.

Sevgili gençler bizim gecemizi günümüze katarak çalışmamızın gerisinde işte bu aşk vardır. AK Parti saflarında samimiyetle mücadele eden her bir kardeşimizin de bu hissiyatta olduğunu biliyoruz. Dün Gaziantep'te bu aşkı gördük. Hamd olsun, fabrikaya gittik, işçilerimizle beraber olduk, orada da bu heyecanı gördük.

"DAVASI OLMAYANIN SEVDASI OLMAZ"

Gençler elbette her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. Tekbirimizle, ezanımızla, İstiklal Marşı'mızla, camilerimizle bu sembollere sıkı sıkıya sarılmamızın sebebinde bağlılığımız bulunuyor. İşte bu nedenle Aya Sofya'nın açılması bizim için çok kıymetlidir.

Verdiğimiz mücadele, Aya Sofya'yı minarelerden kurtaracağız diyenlere karşı. Verdiğimiz mücadele, Gezi olaylarında zulüm 1453'te başladı diyenlere karşı. Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Bazen öfkeli gözüküyorsak, tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır. Rabb'im her birimizi bu sevda yolundan ayırmasın diyorum. Kardeşlerim her dönemde bu kutlu davanın cefakar erleri olmuştur.

"ÖFKELİ GÖRÜNÜYORSAK, BUNUN NEDENİ SEVDAMIZDIR"

Bazen öfkeli gözüküyorsak, tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır. Rabb'im her birimizi bu sevda yolundan ayırmasın diyorum. Kardeşlerim her dönemde bu kutlu davanın cefakar erleri olmuştur.

"HAYVAN BARINAKLARINI İHMAL ETMEYİNİZ"

Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir. İstanbul'daki 34 bin 24 sandık için, 166 bin arkadaşımız görevli. İlçe başkanlarımız her bir üyesine ulaşacak. Her vatandaşımızın gönlünü kazanmamızı hedefleyen görüşmeler devam edecek. Kadınlara yönelik şiddet, çevre hassasiyeti, hayvanların korunması, gençlerimizin meseleleri gibi konularda ayrı çalışmalar yürütüyoruz. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz ve bu barınaklarla birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını da unutmayınız. Ne yapıyordu? Meyveli ağaçlardan hayvanların yararlanmasına müsaade ediyordu.

Dün kızımız Asiye, pitbull köpekleriyle nasıl oynuyordu ama nasıl o köpekler kızımızı paramparça etti. Aradık babamızı hemen ve ambulans uçakla kızımız Asiye'yi Antalya'ya gönderdik ve tedavisi devam ediyor.

"AK PARTİ'Yİ KURAN MİLLETTİR"

İlk günden beri ne diyoruz? 'AK Parti'yi kuran millettir' diyoruz. 'AK Parti'yi iktidarda tutacak olan da millettir' diyoruz. AK Parti'nin icraatlarını saymaya kalkarsak saatler değil günler yetmez. Şu anda 81 ilimizde üniversite var. İşte bu Erdemliler Hareketi'nin en önemli başarısıdır. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda bu adımları attık.

"FAİZ ZENGİNİ DAHA ZENGİN YAPAR"

Yeni ekonomi programımızı bu hedefte inşa ettik, Ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokmak için mücadele ediyoruz. Kurdaki spekülatif hareketler, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmak gayesi taşıyor. Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Faiz zengini zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir."

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