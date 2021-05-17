Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıklıyor
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıklıyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıklıyor
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yönelik destek paketi hakkında bilgilendirmede bulundu. Buna göre kahvehane, kafe, çay bahçesi, hamam gibi işletmelere 1 defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın süresinde dükkanlarının uzun süre kapalı olması nedeniyle büyük zarar uğrayan esnaflara yönelik destek paketleri hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Esnafa 1 milyon 384 bin lira değerinde karşılıksız destek sağlanacağını belirten Erdoğan, "Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz" dedi.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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