Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

27.01.2021 20:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:58

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile telefonda görüştü. Görüşmede uzay teknolojilerinde iş birliği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Elon Musk, 2017 yılında da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yüz yüze görüşmüştü.

MUSK GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DÜNYA EN ZENGİN İNSANI OLDU

Elon Musk 185 milyar doları geçen servetiyle geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin insanı oldu. Tesla'nın hisse fiyatlarında yaşanan artış, Musk'ın 2017'den beri dünyanın en zengin insanı olan ve şu anda yaklaşık 184 milyar dolar değerinde serveti olan Jeff Bezos'u geride bırakmasını sağladı.

Musk, 2020 yılına yaklaşık 27 milyar dolarla başladı ve dünyanın en zengin 50 kişisi arasında yer aldı. Tesla'nın son bir yılda dokuz kattan fazla artan hisse fiyatı, Musk'a 150 milyar dolardan fazla katkıda bulundu.

Elon Musk, Temmuz ayında dünyanın en zengin yedinci kişisi olarak, Waren Buffet'ı geçmişti. Kasım ayında Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci kişi oldu. Musk, son 12 ayda Bill Gates'in toplam 132 milyar dolarlık net değerinden daha fazla servet kazandı.

Tesla'nın şirketinin piyasa değeri perşembe günü itibariyle 737,6 milyar dolara çıktı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 21:58:20. #1.14#
title