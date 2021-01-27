Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Elon Musk, 2017 yılında da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yüz yüze görüşmüştü.

MUSK GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DÜNYA EN ZENGİN İNSANI OLDU

Elon Musk 185 milyar doları geçen servetiyle geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin insanı oldu. Tesla'nın hisse fiyatlarında yaşanan artış, Musk'ın 2017'den beri dünyanın en zengin insanı olan ve şu anda yaklaşık 184 milyar dolar değerinde serveti olan Jeff Bezos'u geride bırakmasını sağladı.

Musk, 2020 yılına yaklaşık 27 milyar dolarla başladı ve dünyanın en zengin 50 kişisi arasında yer aldı. Tesla'nın son bir yılda dokuz kattan fazla artan hisse fiyatı, Musk'a 150 milyar dolardan fazla katkıda bulundu.

Elon Musk, Temmuz ayında dünyanın en zengin yedinci kişisi olarak, Waren Buffet'ı geçmişti. Kasım ayında Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci kişi oldu. Musk, son 12 ayda Bill Gates'in toplam 132 milyar dolarlık net değerinden daha fazla servet kazandı.

Tesla'nın şirketinin piyasa değeri perşembe günü itibariyle 737,6 milyar dolara çıktı.