Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara müjde: Elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü - Haberler

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara müjde: Elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü

Haberler.com, Servet Uzun - Ekonomi
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Son dakika: Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. Meskenlerdeki düşük tarife sınırı da aylık 210 kilovattan 240 kilovat saate yükseltildi.

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Servet Uzun
Servet Uzun
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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Elektrik Faturası, Kdv, Zam, Ekonomi, Güncel, Haberler

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