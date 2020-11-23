Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için TOKİ ve Emlak Konut eliyle inşa edileceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fikirtepe ile ilgili talimatını duyurdu. Bakan Kurum, Fikirtepe'deki kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut'un üstleneceğini söyledi.

Bakan Kurum konu hakkında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur. Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz.

"ARALIK AYINDA YENİ PLANLARI ASKIYA ÇIKARACAĞIZ"

Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız.

"YATIRIM DEĞERİ YAKLAŞIK 5 MİLYAR LİRA OLACAK"

60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak. 1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeye inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."