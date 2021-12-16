Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu
Son dakika: Asgari ücrette milyonların merakla beklediği an geldi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan heyet, ortak bir noktada buluştu. Kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret yüzde 50 oranında artmış oldu." ifadelerini kullandı.
1 Aralık tarihinde başlayan asgari ücret pazarlığı, bugün sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapmıştı. Bugün dördüncü kez toplanan komisyon, nihai kararını verdi. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Bugün gerçekleştirilen dördüncü toplantıda nihai karar aşamasına gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerinde olması için bakanlığımıza görüş bildirmiştir. Gerek işçi gerekse işveren tarafını temsil eden taraflar, süreci özveriyle yönetti. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı olarak ben de çok mutluyum.
2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret yüzde 50 oranında artmış oldu.
Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Böylece işverenin üzerinden 450 TL'lik bir yükü kaldırmış oluyoruz. Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik.
Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum"
Ayrıntılar geliyor...
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