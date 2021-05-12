Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı
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Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, Çin aşısı olarak bilinen Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaşmış oldu.

Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı

KONTROLLERİN ARDINDAN KULLANIMA SUNULACAK

Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.

Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı

100 MİLYON DOZLUK ANLAŞMAMIZ VAR

Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı. Çin'in nisan sonu itibarıyla Türkiye'ye 100 milyon doz aşı göndermesi gerekiyordu.

ÇİN TESLİMATI GECİKTİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nisan ayının son haftasında yaptığı açıklamada, Çin'in Sinovac aşısı tedariki hakkında yapılan sözleşmeye uymadığını belirterek, "Erken dönemde nisan ayı sonunu itibariyle 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Üretilen ülke öncelikle kendi vatandaşlarına uygulamak istedi, sözleşme gereği olan bu aşı miktarı gelmemiş oldu." demişti.

Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı
Sinovac lisans verdi! Rus aşısının ardından Çin aşısı da Türkiye'de üretilebilecek
Sinovac lisans verdi! Rus aşısının ardından Çin aşısı da Türkiye'de üretilebilecek
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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