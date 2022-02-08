Çaykur Rizespor'un Esenler Erokspor'a kiraladığı futbolcusu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor'un Esenler Erokspor'a kiraladığı futbolcusu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı

AA, Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor'un Esenler Erokspor'a kiraladığı futbolcusu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı

Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Çaykur Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı. Aksoy'un yara almadan kurtulduğu saldırıda futbolcunun anne ve babası ile kardeşi yaralandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı yapıldığını bildirdi.
Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.
Açıklamada, Aziz Aksoy'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilerek, "Futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Saldırı, Aziz, Spor, Haber

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