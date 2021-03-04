Son Dakika | Çad'da gözaltına alınmak istenen muhalif cumhurbaşkanı adayı Dillo, yakınlarınca kaçırıldı

Edinilen son dakika haberine göre Çad Başsavcılığı, cumhurbaşkanı adayı ve Eski Bakan Yaya Dillo'nun 28 Şubat Pazar günü polisler tarafından evine düzenlenen operasyon sırasında yakınlarınca kaçırıldığını bildirdi.

Çad Başsavcılığı, cumhurbaşkanı adayı ve Eski Bakan Yaya Dillo'nun 28 Şubat Pazar günü polisler tarafından evine düzenlenen operasyon sırasında yakınlarınca kaçırıldığını bildirdi.

Başsavcı Yusuf Tum, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhalif lider Dillo'nun birkaç yakınının yardımıyla evinden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi.

Mahkemenin Dillo hakkındaki 8 Ekim 2020 tarihli tutuklama kararının uygulanabilmesi amacıyla polisler tarafından evine operasyon düzenlediğini aktaran Tum, bu operasyonda direniş gösterilmesi ve ateş açılması üzerine çatışma yaşandığını ifade etti.

Başsavcı Tum, Dillo ve ona yardım edenler hakkında "saldırı, darp ve cinayete iştirak" suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Yargı kaynakları, Dillo hakkında Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin eşine hakaret ve zimmetine araç geçirmekten dava açıldığı bilgisini paylaştı.

Güvenlik güçlerinin hakkındaki tutuklama emrini uygulamak üzere 28 Mart 2020'de evine operasyon düzenlediği Dillo'nun yakınları ve korumaları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, muhalif liderin annesi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişi ölmüştü.

Yaya Dillo kimdir?

Dillo, ordudan ayrılan bazı askerlerle birlikte 2005'te Değişim, Birlik ve Demokrasi Platformu SCUD'u kurdu.

Diğer bazı ayrılıkçı silahlı gruplarla Debi'yi devirme ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirme girişimi başarısız olan Dillo, 2006'da Debi'nin kabinesinde bakanlık görevini kabul etmiş ve silahlı mücadeleyi bırakmıştı.

Nisanda yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimlerinde Debi'ye karşı yarışacağını açıklayan 16 isimden biri olan Dillo, Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinde (CEMAC) Çad'ı temsil etmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı İdris Debi'ye sert muhalefetiyle bilinen Dillo, 11 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimlerinde 13 muhalif Çad partisinden oluşan koalisyonu temsil ediyor.

Çad'da 2018'deki anayasa değişikliğiyle 1990'dan beri iktidarda olan Çad Cumhurbaşkanı Debi'nin 2033'e kadar görevini sürdürebilmesinin yolu açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem