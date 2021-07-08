Son Dakika: Burdur kampında kalp spazmı geçiren Alanya'nın yıldız futbolcusu Babacar, hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Alanyaspor'un Burdur kampında Babacar kalp spazmı geçirdi. Akdeniz ekibinden Babacar'ın durumuyla ilgili, "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır" bilgilendirmesi yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Burdur'daki kamp çalışmalarının üçüncü gününde forvet oyuncusu Khouma Babacar'da antrenman öncesinde göğüs ağrısı şikayeti belirdi.

Kulüp doktoruyla birlikte Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Khouma Babacar'in yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edildi. Khouma Babacar'ın tedavisi için Alanya'ya sevk edileceği öğrenildi.

Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Kulüp Doktorumuz İsmail Yetkin gözetiminde, Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Babacar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından Süper Lig kulüplerinden de 'geçmiş olsun' mesajları paylaşıldı. Geçen sezon kiralık oynadığı Alanya formasıyla 28 maça çıkıp 12 gol ve 1 asist üreten Babacar, üç büyüklerin de dikkatini çekmişti.