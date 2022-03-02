Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Benzin ve motorinin fiyatı 18 liraya dayandı

Benzin ve motorin fiyatlarında bir kez daha değişim yaşandı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

ÜÇ BÜYÜK İLDE BENZİN FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.

ÜÇ BÜYÜK İLDE MOTORİN FİYATLARI

Ayrıca, Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.

İŞLENMİŞ ÜRÜN FİYATI VE DOLAR KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER BAZ ALINIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.