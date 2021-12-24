Son Dakika: Akaryakıta çifte indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Akaryakıta çifte indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte indirim geldi. Fiyat değişimi LPG'de 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş olarak pompaya yansıyacak. İndirimin ardından İstanbul'da LPG'nin litresi 7,98'den, motorinin litresi ise 11,42'den satılacak. Akaryakıta son indirim 1 Aralık tarihinde 58 kuruş olarak benzine gelmişti.

LPG'de bu gece yarısından geçerli olmak üzere gerçekleşecek 1,72 liralık indirimin 72 kuruşu, motorinde ise 45 kuruşluk indirimin 5 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinde 40 kuruş, LPG'de ise 1 lira ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacak. Benzine gelecek 41 kuruşluk indirimin tamamı ise ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

İndirimlerin ardından LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8,75 liradan 8,03 liraya, İstanbul'da ortalama 8,70 liradan 7,98 liraya ve İzmir'de 8,58 liradan 7,86 liraya inecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan 11,48 liraya, İstanbul'da ortalama 11,47 liradan 11,42 liraya ve İzmir'de 11,55 liradan 11,50 liraya düşecek.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (8)
Güçtekin Aspas:Kur çıktığında anında zam yapan vatandaş indiğinde de aynı performansı bekliyoruz . İlk önce kendi ahlakamızı düzeltelim ki sonrası için başklarından bekleyelim Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
mustafa:adamsin reis Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
ali bey:otv sacmalıgına ragmen abuk subuk indirim yaptıklarına gore desene onumuzdeki hafta yine muthis bindirimler olacak.. :) ah zavallı halkım.. Cevap Yaz 5 22 Yayından Kaldır
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