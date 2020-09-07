Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi
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Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 21 kuruş indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

07.09.2020 17:08 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:50

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 21 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim, pompa fiyatlarına da yansıyacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 6,13 liradan 5,92 liraya inecek. Motorinin litresi Ankara'da 6,20 liradan 5,99 liraya, İzmir'de ise 6,18 liradan 5,97 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi
Haber Yorumları (21)
ACUN: Yahu petrol ayni petrol degil mi. Motorin fazla mi cıktı. BENZIN E NEDEN İNDİRİM YAPMIYORSUZ. ALOOO. ASIL BENZIN E INDIRIM GEREK. DAHA CEVRECİ BENZİN. PARDON YA. SİZ CEVREYMİS. İNSAN HAKLARİYMİS. NERDEEEE
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HOCA: Ekonomi kötü diyenleri dinlemeyin.
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SERKAN: 24 saat feçmeden 50 kuruş koyarlar merak etmeyin
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