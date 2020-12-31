Son Dakika | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
31.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:49
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|95,55
|100,00
|-4,45
|Otokar
|318,40
|332,50
|-4,24
|Hektaş
|19,07
|19,90
|-4,17
|Selçuk Ecza Deposu
|13,65
|14,21
|-3,94
|Borusan Mannesmann
|27,80
|28,60
|-2,80
|Pınar Süt
|23,08
|23,70
|-2,63
|Anadolu Grubu Holding
|26,42
|26,98
|-2,08
|Ereğli Demir Çelik
|14,93
|15,21
|-1,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,55
|15,84
|-1,83
|Bim Mağazalar
|75,50
|76,80
|-1,69
|Petkim
|4,98
|5,06
|-1,58
|Halk GMYO
|3,21
|3,26
|-1,53
|Albaraka Türk
|1,94
|1,97
|-1,52
|Gözde Girişim
|7,98
|8,09
|-1,36
|Şekerbank
|1,51
|1,53
|-1,31
|Halkbank
|5,56
|5,63
|-1,24
|Bizim Mağazaları
|15,36
|15,55
|-1,22
|Bagfaş
|20,00
|20,24
|-1,19
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,78
|1,80
|-1,11
|Vakıflar Bankası
|4,71
|4,76
|-1,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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