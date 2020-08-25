Son dakika... Borsada en çok değer kaybeden hisseler Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Özak GMYO 3,79 3,98 -4,77

Gübre Fabrikaları 26,42 27,70 -4,62 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özak GMYO 3,79 3,98 -4,77 Gübre Fabrikaları 26,42 27,70 -4,62 Aksa Enerji 4,88 5,11 -4,50 MLP Sağlık 14,86 15,55 -4,44 Tekfen Holding 15,30 15,99 -4,32 İş Finansal Kiralama 3,83 3,99 -4,01 Bursa Çimento 5,31 5,53 -3,98 İş GMYO 1,69 1,76 -3,98 Gözde Girişim 5,05 5,25 -3,81 Doğuş Otomotiv 14,71 15,29 -3,79 Yapı ve Kredi Bankası 2,06 2,14 -3,74 Şekerbank 1,42 1,47 -3,40 Oyak Çimento 7,44 7,70 -3,38 Sabancı Holding 8,02 8,30 -3,37 İpek Doğal Enerji 11,27 11,66 -3,34 Albaraka Türk 1,48 1,53 -3,27 Güneş Sigorta 6,23 6,44 -3,26 GSD Holding 2,13 2,20 -3,18 TAV Havalimanları 16,07 16,56 -2,96 Koza Altın 78,45 80,80 -2,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA