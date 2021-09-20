Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İstanbul DHA

Beyoğlu'nda bir işyerinde trafonun patlaması nedeniyle içeride bulunan 12 İşçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken dumandan etkilenenlere ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Duman dolan işyerinden dışarı çıkan Ali Günal "Burası tekstil firması. Yeni işbaşı yapmıştık. Aşağıdan ses geldi. Tak diye elektrikler kesildi. Trafonun yetmediğinden galiba. Sonra çatırtı, kütürtü başladı. Biz içeride kaldık. Yangın merdivenlerinden ve yan taraftan çıktık. Dumandan etkilenenler oldu. Biz onlara yardım ettik. Ambulanslarla gidenler oldu. Çok şükür iyi haberler ini aldık. Sağ sağlim çıktık işte" dedi.

Yangın nedeniyle Fatih Sultan Caddesi bir saat çift yönlü olarak trafiğe kapandı.