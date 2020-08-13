Son Dakika: Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son Dakika: Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Son Dakika: Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
13.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:29

Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Topel Caddesi Gürpınar sahil yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Helikopter desteğiyle de müdahale edilen yangın, kısa süre sürede söndürüldü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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