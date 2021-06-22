Son Dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı
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Son Dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Son dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yeni sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilen son görüşmeden olumlu sonuç çıktı. Başarılı hoca, yeni sezonda da takımın başında olacak. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından, "10'un yeri burası" notuyla Emre Kocadağ, Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi'nin beraber çektirdiği fotoğrafı paylaşarak anlaşmanın gerçekleştiğini resmen duyurdu.

Beşiktaş 'ta 2. Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Siyah-beyazlılarla 1.5 senelik sözleşme imzalayan ve bu süre zarfında Süper Lig ile Türkiye Kupası kazanan Sergen Yalçın'ın sözleşmesi bitmiş ve kulüple olan görüşmeler tıkanmıştı. Uzun uğraşlar sonucunda siyah-beyazlı yönetim, başarılı hocayı ikna etmeyi başardı.

İKİ TARAF DA ANLAŞMAYA VARDI

Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın, Emre Kocadağ'ın evinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonucunda iki taraf da anlaşmaya vardı. Buna göre Sergen Yalçın, 1 yıl daha Beşiktaş'ın hocası olacak. Anlaşmanın hemen ardından açıklamada bulunan başkan Ahmet Nur Çebi, "Hayırlı olsun. İşimizi bitirdik, hayırlısıyla yola devam edeceğiz" dedi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Beşiktaş sosyal medya hesabından, "10'un yeri burası" notuyla bir paylaşım yaparak Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Son Dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı

"SENEYE DE YENİSİNİ ÇEKTİRMEK NASİP OLSUN"

Anlaşma sonrası ilk mesaj, Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Umut Şenol'dan geldi. Umut Şenol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bu senenin en güzel anlarından biriydi benim için,basket maçımız var diye hemen çıkmak zorundaydım, başkana ve hocaya rica ettim kırmadılar, seneye de yenisini çektirmek nasip olsun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı
Son Dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı
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Ali Gülhan
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