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Son Dakika: Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshedildi

Son dakika: Beşiktaş, transfer döneminin son gününde Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

31.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:33
Son Dakika: Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshedildi

'ta futbolcu Orkan 'ın sözleşmesi feshedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.

Orta sahada görev alan Orkan Çınar, siyah-beyazlı takımda bu sezon 5 resmi maçta forma giydi.


Haber Videosu

: Son Dakika: Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshedildi
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