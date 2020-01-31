Son Dakika: Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshedildi
Son dakika: Beşiktaş, transfer döneminin son gününde Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
31.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:33
Beşiktaş'ta futbolcu Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.
Orta sahada görev alan Orkan Çınar, siyah-beyazlı takımda bu sezon 5 resmi maçta forma giydi.
Haber Videosu: Son Dakika: Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshedildi
HABER YORUMLARI (4)
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Bu kimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Lens kapı gibi sözleşme yapmıştı. Fikret bey sağolsun. O yüzden Lens dokunulmaz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Niyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee lens dururken orkan niyeeeeee, zten kiralık göndermişsin, sözleşme feshi niyeeeeCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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şu çocuğun sol ayagı çok iyi. Koy sağ kanada çok fena işler yapsın. Fenerbahçe alsa ya ne güzel olur.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır