Son Dakika: Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'la sözleşme imzaladı
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Son Dakika: Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'la sözleşme imzaladı

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Son dakika: Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'la sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp transferi sosyal medyadan yayınladığı özel bir videoyla duyurdu.

Uzun süredir adı Beşiktaş'la anılan ve kısa süre önce Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Mert Günok, son şampiyon Beşiktaş'la sözleşme imzaladı.

"KALE DUVAR"

Siyah-beyazlı kulüp milli kaleci Mert Günok'u renklerine bağladığını sosyal medyadan "Kale duvar" etiketiyle yaptığı paylaşımla açıkladı. Deneyimli eldiven için hazırlanan özel videoya kısa süre içinde siyah-beyazlı taraftarlardan beğeni yağdı.

Son Dakika: Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'la sözleşme imzaladı
Son Dakika: Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'la sözleşme imzaladı
Beşiktaş, kaleci Mert Günok'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı
Beşiktaş, kaleci Mert Günok'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
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