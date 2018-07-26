Son Dakika! Beşiktaş'ın Yeni Transferi Enzo Roco İstanbul'a Geldi

Beşiktaş'ın Meksika'nın Cruz Azul ekibinden transferi konusunda anlaştığı Şilili futbolcu Enzo Roco, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul'a geldi.

ENZO ROCO İLE 3+1 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Beşiktaş'ın 3+1 yıllığına her konuda anlaşma sağladığı Şili'li stoper Enzo Roco İstanbul'a geldi.

Espanyol ve Elche formalarıyla La Liga'da mücadele eden Enzo Roco, iki sezonda toplam 65 maçta forma giydi. Bu maçlarda 11 sarı kart gören 25 yaşındaki Roco, 2 gol 2 asiste imza attı.

ENZO PABLO ANDİA ROCO KİMDİR?

1992 doğumlu olan Enzo Roco 1.92 boyunda ve stoper mevkisinde oynuyor. Futbol kariyerine Catolica takımında başlayan Enzo Roco 2014 yılında İspanya'nın Elche takımına kiralandı.

Elche'de bir sezon kalan Roco daha sonra yeniden Universidad Catolica'ya geri döndü. Ardından Espanyol'a transfer olan dev stoper 1 sezon İspanya La Liga'da forma giydi.

Espanyol ile da yollarını ayıran Roco'nun bir sonraki durağı Meksika'nın Cruz Azul takımı oldu. 2 sezondur Cruz Azul forması giyen 25 yaşındaki stoper 66 maçta forma giydi.