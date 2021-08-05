Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giydi

Son dakika: Beşiktaş taraftarının beklediği transfer gerçekleşmek üzere. Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, sosyal medya hesabından kendisi için hazırlanan Siyah-Beyaz formalı bir tasarımı paylaşarak sinyali yaktı. Alex Teixeira, bir de hikayesinden Beşiktaş marşı paylaştı.

Brezilyalı futbolcu adım adım Kartal oluyor...

Alex Teixeira'nın menajeri, "Pazartesi yeni bir yolculuk başlıyor" paylaşımı yaptı. Beşiktaş marşı paylaşarak, kendisi için yapılan Siyah-Beyaz formalı bir tasarımı da paylaştı. Teixeira kısa sürede ortalığı ayağa kaldırdı.

2.5 MİLYON EURO ALACAK

Alex Teixeira'nın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 2.5 milyon euro garanti ücret ve 900 bin euro imza parası alacağı konuşuluyor.