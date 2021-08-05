Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giydi
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Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giydi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Beşiktaş taraftarının beklediği transfer gerçekleşmek üzere. Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, sosyal medya hesabından kendisi için hazırlanan Siyah-Beyaz formalı bir tasarımı paylaşarak sinyali yaktı. Alex Teixeira, bir de hikayesinden Beşiktaş marşı paylaştı.

Brezilyalı futbolcu adım adım Kartal oluyor...

Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giydi

Alex Teixeira'nın menajeri, "Pazartesi yeni bir yolculuk başlıyor" paylaşımı yaptı. Beşiktaş marşı paylaşarak, kendisi için yapılan Siyah-Beyaz formalı bir tasarımı da paylaştı. Teixeira kısa sürede ortalığı ayağa kaldırdı.

Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giydi

2.5 MİLYON EURO ALACAK

Alex Teixeira'nın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 2.5 milyon euro garanti ücret ve 900 bin euro imza parası alacağı konuşuluyor.

Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giydi
Sergen Yalçın'la görüntülü görüşen Teixeira, 'Cumartesi İstanbul'dayım hocam' dedi
Sergen Yalçın'la görüntülü görüşen Teixeira, "Cumartesi İstanbul'dayım hocam" dedi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giydi - Haberler Spor
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