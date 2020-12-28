Son Dakika: Beşiktaş, evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti
Son dakika: Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde galibiyet serisini 3'e çıkardı ve haftayı 2. sırada tamamladı. Kırmızı beyazlılarda ilk yarının bitiş düdüğü sonrası Hakan Aslantaş, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Vodafone Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, tek golle kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol, 18. dakikada genç futbolcu Güven Yalçın, 84. dakika Larin ve 90. dakikada Oğuzhan'dan geldi. Yiğidolar'da Hakan Aslantaş, ilk yarının bitiş düdüğü sonrası hakeme itirazdan dolayı iki sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan siyah beyazlılar, haftayı lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 28 puanla ikinci sırada tamamladı. Demir Grup Sivasspor ise 17 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 1: Zorlu karşılaşma hakem Arda Kardeşler'in çaldığı düdükle başladı.
Dakika 5: Beşiktaş uzun topla rakip yarı alanda pozisyon aradı ancak kapanan Sivasspor savunması pozisyon fırsatı vermedi.
Dakika 7: Sivasspor atağında Fajr'ın ceza sahası dışından şutu savunmadan döndü. Ardından Beşiktaş savunması topu çizgiden çıkardı ve kornere izin vermedi.
Dakika 13: Atiba'nın eli ikili mücadelede Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin yüzüne çarptı. Konuk ekip orta sahadan serbest vuruşla oyuna başladı. Devam eden atakta Uğur sol çizgide topu kontrol edemedi ve auta çıktı.
Dakika 18: Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Güven kafayı vurdu, Samassa'yı mağlup ederek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Dakika 27: Samassa'nın uzun oynadığı topu Yatabare indirdi, Gradel'e gelmeden önce savunma topu kornere gönderdi.
Dakika 32: Sivasspor atağında ceza alanına yapılan ortada Yatabare kafayla köşeye vurdu, ancak top direkten geri döndü.
Dakika 33: Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında içeri çevrilen top altı pas üzerinde Mensah'a geldi, onun vuruşunda top üstten auta gitti.
Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bitiş düdüğünün ardından hakeme itiraz eden Sivassporlu Hakan Aslantaş, kırmızı kart gördü.
Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
Dakika 59: Konuk ekip tüm hatlarıyla kendi yarı alanına çekildi, Beşiktaş kalabalık savunma arasında boşluk bulmakta zorlanıyor.
Dakika 84: Beşiktaş, Larin'in golüyle skoru 2-0 yaptı. Oğuzhan'ın kafayla indirdiği topla sağ kanattan ceza alanına giren Larin, çaprazdan sert vurdu. Samassa'nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.
Dakika 90: Beşiktaş, Oğuzhan'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Oğuzhan düzgün bir vuruşla takımın 3 farklı üstünlüğe taşıyor.
Dakika 90+4: Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.