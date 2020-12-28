Son Dakika: Beşiktaş, evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde galibiyet serisini 3'e çıkardı ve haftayı 2. sırada tamamladı. Kırmızı beyazlılarda ilk yarının bitiş düdüğü sonrası Hakan Aslantaş, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.