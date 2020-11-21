Son Dakika: Beşiktaş, evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu! Siyah beyazlılar, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Başakşehir'de Mehmet Topal, kırmızı kartla oyundışı kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Atiba, 45. dakikada Larin ve 73. dakikada penaltıdan Aboubakar kaydetti. Medipol Başakşehir'e Fredrik Gulbrandsen'in attığı iki gol galibiyet için yeterli olmadı. Öte yandan turuncu lacivertlilerde penaltıya sebebiyet veren Mehmet Topal ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. Ligde 4. mağlubiyetini alan Başakşehir, 13 puanda kaldı. Beşiktaş, Süper Lig'de önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile 29 Kasım Pazar günü derbi mücadelesi verecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Mücadele hakem Ümit Öztürk'ün çaldığı düdükle başladı.

Dakika 18: Ceza sahasının solundan son çizgisine inen Mbombo'nun içeri çevirdiği top Montero'ya çarpıp kale direğinin yanından kornere gitti.

Dakika 27: Kullanılan serbest vuruşun ardından Larin ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ama öncesinde Montero ofsayta yakalanmıştı.

Dakika 30: Başakşehir'de savunma arkasına sızan İrfan Can'dan önce kalesini zamanında terk eden Utku topun hakimi oldu.

Dakika 36: Beşiktaş'ta Larin altıpasta bomboş bir şekilde topla buluştu ama vuruşu auta çıktı. Fakat öncesinde kendisine pası veren Necip ofsayttaydı.

Dakika 42: Savunma arkasına sızan Aboubakar'ın ceza sahasının solundan çektiği şutunu kaleci Volkan kornere çeldi.

Dakika 43: Beşiktaş Atiba'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunın ardından altıpasta bomboş kalan Atiba topu ağlara yolladı.

Dakika 45: Beşiktaş Larin ile farkı 2'ye çıkardı. Yakalanılan kontratak fırsatında Atiba'nın pasıyla ceza sahasında bomboş topla buluşan Larin'in vuruşu ağları havalandırdı: 2-0

Dakika 45+1: Karşılaşmanın ilk yarısı siyah beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 52: Skrtel'in kafa pasıyla altıpasta topla buluşan Demba Ba'nın vuruşunu kaleci Utku kurtardı.

Dakika 61: Rafael'in Josef tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi önce beyaz noktayı gösterdi. Ama VAR incelemesinin ardından pozisyonun ceza sahasının dışında olduğunu belirtti.

Dakika 64: Visca'nın kullandığı serbest vuruşun ardından seken topu altıpasta önünde bulan Skrtel'in vuruşu üstten dışarı gitti.

Dakika 73: Beşiktaş, Aboubakar'ın penaltı golüyle skoru 3-0 yaptı. Penaltıya sebebiyet veren Başakşehirli Mehmet Topal, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Dakika 81: Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen'in nefis golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Dakika 90+5: Başakşehir, karşılaşmanın uzatma dakikalarında Gulbrandsen ile bir gol daha bulsa da bu puan için yeterli olmadı ve Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.