Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti Son dakika: Süper Lig'de sezonun ilk haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Bir kırmızı kartın çıktığı ve bir penaltının verildiği maçta Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Bir kırmızı kartın çıktığı ve bir penaltının verildiği karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik sonuçla siyah beyazlılar oldu. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 28. dakikada Boyd, 64. dakikada penaltı vuruşu sonrasında Mensah ve 74. dakikada Lens'ten geldi. Trabzonspor'un tek sayısını ise 86. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti. Bordo mavili ekipte penaltıya sebebiyet veren Brezilyalı futbolcu Flavio, mücadelenin 63. dakikasında ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. OĞUZHAN ÖZYAKUP MAÇI TAMAMLAYAMADI Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup, 50. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanarak oyundan çıktı. CANLI ANLATIM Dakika 1: Mücadele hakem Ali Şansalan'ın çaldığı düdükle başladı. Dakika 6: Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da temkinli oynuyor. Dakika 8: Gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde top Ekuban'a gelmeden Vida, müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere çıktı. Dakika 14: Trabzonspor sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Kullanılan köşe vuruşuna hiç kimse dokunamadı ve top ters kanada açıldı. Dakika 18: Beşiktaş'ta Welinton'un sol kanattan yaptığı orta kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı. Dakika 22: Beşiktaş'ta Mensah'ın ceza sahası dışından çektiği cılız şut savunmaya çarpıp kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı. Dakika 29: Boyd'un ceza sahası dışının sol çaprazından uzak köşeye çektiği sert şut savunmada Hüseyin'e de çarpıp ağlarla buluştu. 0-1 Dakika 34: Trabzonspor'da Guilherme'nin kullandığı serbest vuruş kaleci Ersin'in kucağında kaldı. Dakika 38: Beşiktaş'ta Necip'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında iyi yükselen Larin'in kafa vuruşu üstten auta gitti. Dakika 42: Beşiktaş, ikinci gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Boyd, topu ağlara gönderemedi. Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Dakika 49: Hızlı gelişen Beşiktaş, atağında çalımlarla ceza sahasına giren Mensah'ın sağ çaprazdan vurduğu şutta top az farkla dışarı çıktı. Dakika 59: Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta uzak köşede topa dokunmak isteyen Campi bunu başaramadı ve top direk dibinden auta gitti. Dakika 63: Beşiktaş'ta Atiba, ceza sahası içerisinde düşürüldü. Hakem Ali Şansalan VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. Penaltıya sebebiyet olan Flavio, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Dakika 64: Penaltıyı gole çeviren Mensah, skoru 2-0'a getirdi. Dakika 74: Dorukhan'ın ceza sahasının sol çaprazından içeri yerden gönderdiği topa tek vuruş yapan Lens'in şutu ağları havalandırdı. Dakika 78: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşu kaleci Ersin iki hamlede kontrol etti. Dakika 86: Campi'nin uzun pasında kaleci Ersin ve Welinton'un anlaşmazlığından yararlanan Abdülkadir Ömür kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Skor 3-1 oldu. Dakika 90+6: Dev mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.