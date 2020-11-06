Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu

Son dakika: Süper Lig'de 8. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş, konuk olduğu Gaziantep'e 3-1 yenildi ve iki hafta aranın ardından sahadan puansız ayrıldı. Siyah beyazlılar, 55. dakikada kaleci Ersin'in kırmızı kart görmesine nedeniyle maçı 10 kişi tamamladı.

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş, karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Gaziantep'e galibiyeti getiren goller, 44. dakikada Kevin Mirallas ile 63. dakikada Muhammet Demir ve 90. dakikada Kenan Özer'den geldi. Beşiktaş'ın Cyle Larin ile 61. dakikada bulduğu gol yenilgiye engel olamadı. Siyah beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu, Muhammed Demir'e yaptığı müdahale sonrasında direk kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından iki haftalık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, 10 puanda kaldı. Gaziantep ise puanını 11 yaparak rakibinin üstünde haftayı tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Mücadele hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun çaldığı düdükle başladı.

Dakika 5: Sağ kanattan Gaziantep FK korner kazandı. Mirallas ortaladı ön direkte Beşiktaş savunması topu çıkardı.

Dakika 20: Savunmanın arkasına Dicko sarktı kaleci Ersin de çıktı iyi oyuncu topa vurmak isterken çarpıştı ve kısa süreli sakatlık geçirdi.

Dakika 32: Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Maxim sağ kanattan ortasını yaptı, ön direkte Larin topu uzaklaştırdı.

Dakika 39: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü.

Dakika 44: Gaziantep, Kevin Mirallas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Pozisyonda öncelikle ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol olarak sayılmadı. Ancak, VAR incelemesi sonrası hakem orta noktayı gösterdi.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 55: Beşiktaş'ın kalecisi Ersin, yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Savunma arkasına sızan Muhammet'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dakika 61: Beşiktaş, Larin'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında uzak direkte vuruşunu yapan Larin'in şutu ağlarla buluştu.

Dakika 64: Gaziantep FK, Muhammet'in golüyle bir kez daha öne geçti ve skor 2-1 oldu. Sağ kanattan yapılan ortayı altıpasta kontrol eden Muhammet'in vuruşu ağlarla buluştu.

Dakika 84: Beşiktaş maçın son bölümünde oyunu rakip yarı sahaya yıkmış durumda.

Dakika 90+8: Gaziantep FK, Kenan Özer'in golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Dakika 90+9: Karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.