Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yendi

Son dakika: Beşiktaş, Kadıköy'de yıllar sonra kazandı. Siyah beyazlılar, konuk olduğu Fenerbahçe'yi Aboubakar'ın 2 golle yıldızlaştığı maçta 4-3 mağlup etti. Beşiktaş'ta Larin kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Siyah beyazlılar, 15 yıl önce de ezeli rakibini aynı skorla yenmişti.

Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne oldu. 7 golün atıldığı ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçta gülen taraf siyah beyazlılar oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 4. ve 21. dakikada Vincent Aboubakar, 54. dakikada Necip Uysal ve 87. dakikada Fabrice N'Sakala'dan geldi. Fenerbahçe'nin gollerini ise 34. dakikada Papiss Cisse, 68. ve 90+5. dakikada penaltıdan Ozan Tufan kaydetti. Beşiktaş'ta Larin, 50. dakikada ikinci sarı kart sonrası gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla 2005 yılından sonra ilk kez bir lig maçında Kadıköy'de kazanan siyah beyazlılar, puanını 16'ya yükseltti. Zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun çaldığı düdükle başladı.

Dakika 2: Fenerbahçe Perotti ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Arjantinli futbolcunun sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

Dakika 4: Beşiktaş Aboubakar'ın nefis şutuyla 1-0 öne geçti. Larin'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Altay'ın kapattığı köşeden ağları havalandırdı.

Dakika 21: Beşiktaş, Aboubakar'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında bomboş kafayı vuran Aboubakar'ın şutu tam köşeden ağlarla buluştu.

Dakika 24: Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Pelkas vuruşunu yaptı, şutu yandan auta gitti.

Dakika 34: Fenerbahçe, Cisse'nin attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Kullanılan köşe vuruşuna Tisserand kafayı vurdu, ardından altıpasta bomboş topla buluşan Cisse'nin vuruşu ağları havalandırdı.

Dakika 39: Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya da çarpıp direk dibinden kornere gitti.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 50: Beşiktaş'ta Larin ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Dakika 54: Beşiktaş Necip ile skoru 3-1'e getirdi. Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşun ardından arka direkte topla buluşan Josef'in uzak direğe yaptığı ortasına Necip, Gökhan'ın üzerinden kafayı vurdu ve ağları havalandırdı.

Dakika 64: Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında bomboş kafayı vuran Ozan Tufan'ın şutu kaleci Utku'da kaldı.

Dakika 67: Fenerbahçe, Ozan Tufan ile skoru 3-2'ye getirdi. Sağ kanattan yapılan ortaya önce Ademi kafayı vurdu, seken topu tamamlayan Ozan Tufan ise ağları havalandırdı.

Dakika 87: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın golüyle skoru 4-2 yaptı. N'Koudou'nun sağ kanattan uzak direğe yerden ortaladığı topa vuruşunu yapan N'Sakala ağları havalandırdı.

Dakika 90+5: Fenerbahçe, Ozan'ın penaltısıyla skoru 4-3'e getirdi. Geri kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.